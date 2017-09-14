Луганская «Заря» проиграла шведам в стартовом матче Лиге Европы. Главная

Луганская «Заря» неприятно удивила своих болельщиков, проиграв в стартовом матче группового этапа Лиги Европы скромному «Эстерсунд», несмотря на статус фаворита. При этом первый и решающий гол луганчане пропустили после собственной же ошибки, пишет «Сегодня.ua».

Наиболее активным у луганчан в первой половине игры был Артем Громов, но ни ему, ни его партнерам открыть счет до перерыва не удалось. У «Эстерсунд» за первые 45 минут запомнились удар в ближний угол Лунина, а также выстрел с линии штрафной после розыгрыша стандарта, который заблокировал защитник.

Из раздевалки «Заря» вернулась на поле с огромным желанием и сразу же после возобновления игры насела на ворота соперника. Но пропустила сама – Гречишкин в простой ситуации проиграл борьбу оппоненту в центре поля, тот вывел на ударную позицию Самана Годдоса, которому оставалось только пробить мимо Лунина.

Сразу же после пропущенного мяча Вернидуб снял с игры провинившегося Гречишкина и тут же на бровке высказал ему все, что о нем думает.

Спустя пару минут «Заря» имела прекрасный шанс сравнять счет, но удар Лунева пришелся в перекладину. Выдержав небольшой натиск от хозяев поля, шведы грамотно перестроились на контратакующую игру, не позволив сопернику реально угрожать своим воротам.

А на последних секундах компенсированного времени Джеро мощным ударом под перекладину поставил жирную точку в матче.

«Заря» не поддержала победный задел украинских клубов, который вчера сделал донецкий «Шахтер», обыгравший в Лиге чемпионов «Наполи» (2:1), а сегодня три очка в матче со «Скендербеу» завоевало «Динамо».

Статистика матча:

«Заря» – «Эстерсунд» – 0:2

Гол: Годдос (50), Джеро (90+4)

«Заря»: Лунин, Сваток, Чечер, Сухоцкий, Гордиенко, Гречишкин (Харатин, 53), Караваев, Громов, Андриевский (Любенович, 73), Лунев, Юри.

«Эстерсунд»: Кейта, Петтерссон, Папаяннопулос, Мукииби (Соми, 67), Хопкатт (Менса, 57), Айеш, Сема, Баширу, Годдос, Нури (Джеро, 80), Эдвардс.

Предупреждения: Баширу (42), Менса (72), Харатин (79), Айеш (83).