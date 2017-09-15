Россия прекращает финансирование «гуманитарной поддержки Донбасса», – СМИ . Главная

Правительство России намерено отказаться от оказания гуманитарной поддержки отдельным территориям Донбасса. Соответствующее поручение Министерство финансов РФ получило по итогам совещания у вице-премьера Дмитрия Козака. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

Поручение Минфину предусматривает «исключение из проекта федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в полном объеме расходы на оказание в 2019-2020 годах гуманитарной поддержки отдельным территориям».

В открытых документах, касающихся формирования бюджета Российской Федерации, нет формулировки «гуманитарная поддержка отдельных территорий». По словам федерального чиновника и двух источников, близких к Кремлю, за этой формулировкой кроется финансовая помощь «властям» Донецка и Луганска.

Из протокола совещания у Козака следует, что средства будут перенаправлены на инфраструктурные проекты в аннексированном Крыму и в Калининградской области. В совокупности эти проекты оцениваются в 165 млрд руб. (2,9 млрд долл.). Однако оценить, исходя из этих данных, сколько денег тратится из бюджета на «Л/ДНР», невозможно, отмечает издание.

Кроме того, собеседники журналистов в Госдуме и в правительстве подчеркивают, что даже если власти решили прекратить расходы на «гуманитарную помощь Донбассу», это не означает, что финансы перестанут поступать в Донецк и Луганск.

Финансирование «Л/ДНР» полностью засекречено, описывается секретными постановлениями правительства, закрытыми строчками в бюджете, сказал один из источников. «Гуманитарная поддержка», по его мнению, являлась лишь одним из нескольких каналов финансирования.