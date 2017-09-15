Переселенка: Справка ВПЛ – как справка из зоны об освобождении. Новости

Переселенка Юлия Дрюк-Ильяшенко объявляла голодовку под Кабмином с требованием финансирования закона о льготном приобретении жилья для переселенцев. На данный момент Юлия голодовку уже прекратила, но прекращать акцию пока не собирается. Об этом рассказали сама Юлия Дрюк-Ильяшенко, а также Анастасия Новохатская – представители общественной организации переселенцев «Мій дім UA», которая была создана специально, чтобы отстаивать права переселенцев в вопросах жилья.

«Наши требования, которые мы выдвигали премьер-министру, были выполнены. Он нас увидел и услышал, поэтому в среду был внесен в парламент вне очереди закон 1954, и он был проголосован со всеми необходимыми правками. Мы верим, что будут приняты необходимые бюджетные поправки», – рассказала Юлия Дрюк-Ильяшенко.

Но активисты все же не расходятся, ожидая окончательного результата.

«Мы надеемся, что все будет хорошо, но все же контролируем ситуацию возле Кабинета министров, чтобы там не забывали, что мы есть. То есть проблема сдвинулась, но не решена», – отметила переселенка.

По ее словам, сейчас для переселенцев крайне актуален вопрос жилья, и аренда жилья до сих пор является большой проблемой в силу дискриминационных стереотипов.

«В Киеве 2 проблемы – переселенцы и их дети. Если тебя и готовы брать с пропиской оккупированных территорий, то точно табу на детей. Там люди сделали свой ошибочный выбор, а клеймо повесили и на нас», – отметила Юлия Дубина-Ильяшенко.

«Справка переселенца – как справка из зоны об освобождении. Мы должны с этой справкой идти на работу, во многих инстанциях ее нужно предъявлять. Это неприятно, мы такие же украинцы, как и все остальные», – добавила Анастасия Новохатская.

Напомним, что 11 сентября, в Киеве глава Общественной организации «Мій.Дім.Юа», переселенка Юлия Дрюк-Ильяшенко начала голодовку возле здания Кабинета министров Украины. Основным требованием Юлии было выполнение норм закона №1954.

Источник: Громадьске радіо

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