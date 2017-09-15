Реально ли получить жилье для переселенцев?. Новости

О том, какие проблемы возникают с заселением в жилье для переселенцев, рассказали представители Луганской правозащитной группы Наталья Целовальниченко и Сергей Стулов.

По словам Натальи Целовальниченко, недавно была скандальная ситуация с общежитиями в Днепре, которые были предназначены переселенцам. Доноры эти общежития реконструировали как раз с этой целью.

«Но переселенцев не поселили, и на вопрос, почему, ответы были неадекватные: к примеру, невозможность передачи с одного баланса на другой. Общежития стоят готовые уже с зимы прошлого года, и за этого время можно было бы решить этот вопрос. К тому же, так как общежития не эксплуатируются и не обслуживаются, они снова приходят в негодность», – рассказала она.

Люди обращались с заявлениями, что совершается преступление, халатность в отношении государственного имущества, но реакции со стороны власти не последовало. То есть, сейчас не определен механизм, каким образом люди могут туда заселиться. При этом, как объяснила правозащитница, есть статья 9 закона «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц», и статья 11 этого закона, которые говорят, что органы местной власти должны принимать меры для того, чтобы предоставить жилье переселенцам. Однако в статье 9 не обеспечен сам механизм. Если есть балансодержатель, каким образом государство строит с ним отношения для возмещения проживания переселенцев?

«При этом Министерство юстиции и Министерство по вопросам временно оккупированных территорий обещают создать межведомственную рабочую группу при Кабинете министров, чтобы решить вопрос в аспекте статьи 9. Потенциально – это решение для всех переселенцев, которые хотят сейчас куда-нибудь компактно заселиться. И мы вынуждены планировать серьезные акции протеста для того, чтобы заставить Кабмин исполнить это обязательство», – говорит Наталья Целовальниченко.

Рассказали правозащитники и о жилье для переселенцев на Луганщине, там, где их очень много.

«Мы мониторили стройку в Рубежном, которую презентовал (губернатор) Юрий Гарбуз. Он говорил, что 107 переселенцев получат квартиру в Рубежном, там начинается реструктуризация дома», – сообщил Сергей Стулов.

По его словам, правозащитник от местных жителей узнал, что это дом кооперативный. 2 подъезда дома были недостроенные, людей кинули в 90-х годах, после того, как они внесли свои деньги за жилье. В итоге у этих квартир, которые реконструируют для переселенцев, по сути есть хозяева.

«Когда на сессии решали передать это строительство территориальной громаде, один депутат сказал, что у него есть заявление пайщика, который претендует на это строительство», – отметил правозащитник.

При этом никто не знает, кто заселится в эти 107 квартир: те, кто строит – не знают, те, кто передавал эту собственность территориальной громаде – тоже не знают.

«Презентовали это жилье для переселенцев, но до настоящего времени нет правового механизма, каким образом переселенцы смогут воспользоваться правом на получение этого жилья. Потому что в громаде есть и свои очередники на получение права на жилье. А если сейчас властным распоряжением, вопреки действующему правовому механизму, предоставить это жилье переселенцам, это будет создавать конфликт с местной громадой», – считает Наталья Целовальниченко.

По словам Сергея Стулова, на эту стройку выделено 53 млн грн из бюджета области – выходит по 500 тыс. за квартиру (20 тыс. долл.). При этом в Северодонецке на вторичном рынке самая дорогая трехкомнатная квартира со всеми ремонтами стоит 13 тыс. долл. А строят не все квартиры трехкомнатные. То есть, можно было за меньшие деньги закупить квартиры для переселенцев со вторичного рынка, считают правозащитники.

При этом все инициативы в части обеспечения жильем переселенцев, которые были успешно реализованы, это частные инициативы без участия государства.

«Разве что в Донецкой области демонстративно показали, что людей заселили в общежития. Но людей заселили туда на время, и никаких гарантий на длительное проживание там нет», – подытожила Наталья Целовальниченко.

Источник: Громадське радіо