В Украине 90% школьников обучаются на украинском языке. Новости

Более 90% школьников в Украине, в том числе на Донбассе, получают образование на украинском языке. На русском языке обучаются 6% учащихся. Такие данные Министерство образования и науки Украины (МОН) указало в ответ на запрос журналистов, передает «РБК – Украина».
По информации Минобразования, на украинском языке в стране обучаются более 90% учеников школ. На других языках получают образование около 400 тыс. человек в 700 учебных заведениях.
Согласно данным ведомства, на русском языке обучаются свыше 250 тыс. человек, а это 6% от всех школьников. В Украине почти 600 русскоязычных школ.
Кроме того, отмечается, что в стране работают 75 румынских школ, куда ходят почти 13 тыс. детей. А также, 70 школ с венгерским языком преподавания, там учатся 12,5 тыс. человек.
Польских школ в нашей стране всего 5, а молдавских – 3. В них обучаются соответственно 1 тыс. и 500 учеников.
Напомним, в Донецкой области 1 сентября за парты сели 152,5 тыс. учеников. Из них более 16 тыс. – это первоклассники. Обучают детей 15 тыс. преподавателей.
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