На дорогах Донетчины восстанавливают остановки (Фото). Новости

В Донецкой области отремонтировано 11 остановок, расположенных по маршрутам регулярных пассажирских перевозок. Всего планируется восстановить около 50 автобусных остановок общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-центр Службы автомобильных дорог в Донецкой области.

В настоящее время на автодорогах общего пользования уже отремонтировано 11 сооружений: остановки, расположенные по маршрутам регулярных пассажирских перевозок, имеют обновленные посадочные площадки, отделенные от проезжей части обновленным бортовым камнем, и пандусные съезды для удобного передвижения маломобильных групп населения.

Сейчас комплексный ремонт автопавильонов выполнен на автодорогах общего пользования государственного значения:

М-03 «Киев – Харьков – Довжанский» (восстановлено 5 автопавильонов);

Н-20 «Славянск – Донецк – Мариуполь» (восстановлено 6 автопавильонов).

Также ремонт элементов архитектурного обустройства дорог запланирован на автодорогах общего пользования Бахмутского, Константиновского, Добропольского, Покровского, Волновахского и Никольского районов.

Работы выполняются за счет общего фонда областного бюджета.