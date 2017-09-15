Захарченко распорядился благоустроить «пункты пропуска» с РФ. Новости

«Пункты пограничного контроля ДНР» будут оснащены новыми павильонами и санитарными объектами. Об этом сказано в «распоряжении» «главы Донецкой народной республики» Александра Захарченко.

«Министерству строительства и ЖКХ обеспечить выполнение работ по строительству остановочных павильонов с размещением сантехнического оборудования на контрольных пунктах пограничного и таможенного контроля ДНР и пунктах пропуска с РФ. Министерству финансов обеспечить финансирование выполнения работ в сумме 2 200 000 руб.», – говорится в тексте «документа».