ОБСЕ зафиксировала перемещение переправочно-десантных средств и техники в «ЛНР». Новости

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали на неподконтрольной украинским властям территории Луганской области три колонны, состоявшие из переправочно-десантных средств и техники. Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 13 сентября.

«12 сентября наблюдатели видели три колонны, состоявшие из переправочно-десантных средств и техники, которые следовали на север по автодороге Н-21 недалеко от подконтрольного "ЛНР" пгт Георгиевка (15 км к югу от Луганска): одна колонна состояла из 2 мостоукладчиков и 3 паромов военного типа для переправы личного состава, погруженных на грузовые платформы, а вторая – из 6 мостоукладчиков, а третья – из переправочно-десантной техники военного типа на грузовых платформах», – сказано в отчете.