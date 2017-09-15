Кишечная инфекция на Луганщине: за медпомощью обратились 60 человек. Новости

Ситуация со вспышкой острой кишечной инфекции в с. Веселое (Старобельский р-н, Луганская обл.) находится под контролем органов власти, передает пресс-служба Старобельской райгосадминистрации.

В сообщении отмечается, что всего за помощью к медикам обратились 60 человек.

Так, ночью 13 сентября, начиная с 3:30 к медикам с похожими симптомами и жалобами на боль в животе, тошнотой обратились 12 студентов «Старобельского техникума ЛНАУ». Все они госпитализированы и находятся в состоянии средней тяжести заболевания.

«Ситуация осложняется тем, что неизвестно сколько точно лиц не обратилось за помощью к врачам, а также отсутствием результатов бактериологических анализов», – сообщили в пресс-службе.

Также отмечается, что в результате опросов в медучреждение с подобными жалобами обратились еще 48 человек. При этом, по данным пресс-службы, источниками заболевания могут быть как вода, так и продукты питания.

«На анализ отобраны пробы воды, проводится работа со студентами, обратившимися за медицинской помощью. Появилась необходимость в запрете употребления воды населением, и использовании ее только как технической до получения результатов анализов, проведении хлорирования воды, а также проверке наличия некачественных продуктов питания на объектах повышенного эпидриска (общественные столовые, продуктовые магазины, кафе), – отметили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, в Луганской области массово отравились студенты Старобельского техникума Луганского национального аграрного университета (ЛНАУ).