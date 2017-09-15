В «ДНР» ремонтируют дорогу в «ЛНР». Новости

В «ДНР» проводят ремонтные работы на автодороге «Знаменка – Луганск – Изварино». Об этом сообщила пресс-служба «министерства транспорта ДНР».

«В частности, на текущий момент министерством транспорта осуществляется ремонт автомобильной дороги государственного значения М-04 "Знаменка – Луганск – Изварино" на участке от Енакиево до Дебальцево (в том числе в направлении от Углегорска до Дебальцево) км 499+535 – км 516+848. Протяженность ремонтируемого участка составляет 13,677 км», – отметили в «пресс-службе».

В «минтрансе» добавили, что на данный момент проводится фрезерование асфальтобетонного покрытия. Окончание ремонтных работ запланировано на IV квартал 2017 года.

Читайте также: