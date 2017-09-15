Ситуация в пунктах пропуска утром 15 сентября. Новости

Сегодня утром, 15 сентября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 14 сентября линию разграничения через КПВВ пересекли 41,1 тыс. человек и 5,2 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 9755 человек и 1195 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 8380 человек и 1250 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 8660 человек и 1590 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 4665 человек и 1115 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 9655 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 60/100;

КПВВ «Марьинка» – 50/90;

КПВВ «Новотроицкое» – 40/50;

КПВВ «Гнутово» – 30/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка»:

Ярослав: «6:10. В Донецк от посадки. Примерно машин 70»;

«Земляк»: «7:50. Из Курахово в сторону Донецка машин до посадки. Где-то 100. Пеших много. Все навесы. Человек 300. Может больше. Льготы 5 машин»;

Мария: «8:17. Очередь в сторону Украины аж за мостом и дальше не видно. Мы заняли в 5 утра очередь. Сейчас спустились с моста»;

Alex: «8:31. "Каргилл": очередь начинается на мосту, ночники говорят, что сегодня быстрее пропускают, чем вчера».

КПВВ «Новотроицкое»:

Павел: «6:11. В Донецк машин 90»;

Светлана: «7:15. В сторону Украины очередь до церкви, машин 150-200»;

Роман: «8:31. Новотроицк: в Донецк 50-60 машин»;

Антон: «8:35. Еленовка в Донецк (очередь – ред.) до знака "конец (населенного пункта – ред.) Новотроицкое". Навскидку машин 40-50 плюс-минус, движемся понемногу. Льготники есть. Продают очередь в первой десятке за 150 грн»;

Юлия: «9:01. В Донецк в Новотроицком 20 машин»;

Екатерина: «9:19. В Еленовке в льготную встали в 5:45 были 27-ми, до 8 утра очередь продвинулась на 4 машины, пошла к военным проситься, т. к. маленький ребенок. Сейчас стоим на "нулевом" украинском на въезд в Донецк в Еленовке – от сигаретного ларька».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.