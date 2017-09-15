Ситуация в пунктах пропуска утром 15 сентября. Новости

Сегодня утром, 15 сентября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 14 сентября линию разграничения через КПВВ пересекли 41,1 тыс. человек и 5,2 тыс. транспортных средств:
- КПВВ «Майорск» – 9755 человек и 1195 транспортных средств;
- КПВВ «Марьинка» – 8380 человек и 1250 транспортных средств;
- КПВВ «Новотроицкое» – 8660 человек и 1590 транспортных средств;
- КПВВ «Гнутово» – 4665 человек и 1115 транспортных средств;
- КПВВ «Станица Луганская» – 9655 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
- КПВВ «Майорск» – 60/100;
- КПВВ «Марьинка» – 50/90;
- КПВВ «Новотроицкое» – 40/50;
- КПВВ «Гнутово» – 30/20.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Марьинка»:
- Ярослав: «6:10. В Донецк от посадки. Примерно машин 70»;
- «Земляк»: «7:50. Из Курахово в сторону Донецка машин до посадки. Где-то 100. Пеших много. Все навесы. Человек 300. Может больше. Льготы 5 машин»;
- Мария: «8:17. Очередь в сторону Украины аж за мостом и дальше не видно. Мы заняли в 5 утра очередь. Сейчас спустились с моста»;
- Alex: «8:31. "Каргилл": очередь начинается на мосту, ночники говорят, что сегодня быстрее пропускают, чем вчера».
КПВВ «Новотроицкое»:
- Павел: «6:11. В Донецк машин 90»;
- Светлана: «7:15. В сторону Украины очередь до церкви, машин 150-200»;
- Роман: «8:31. Новотроицк: в Донецк 50-60 машин»;
- Антон: «8:35. Еленовка в Донецк (очередь – ред.) до знака "конец (населенного пункта – ред.) Новотроицкое". Навскидку машин 40-50 плюс-минус, движемся понемногу. Льготники есть. Продают очередь в первой десятке за 150 грн»;
- Юлия: «9:01. В Донецк в Новотроицком 20 машин»;
- Екатерина: «9:19. В Еленовке в льготную встали в 5:45 были 27-ми, до 8 утра очередь продвинулась на 4 машины, пошла к военным проситься, т. к. маленький ребенок. Сейчас стоим на "нулевом" украинском на въезд в Донецк в Еленовке – от сигаретного ларька».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.
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