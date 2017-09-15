Позиции ВСУ у КПВВ «Майорск» вновь попали под обстрел. Новости

Позиции Вооруженных сил Украины неподалеку КПВВ «Майорск» попали под обстрел из стрелкового оружия и гранатометов вечером 14 сентября, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что в 21:05 незаконные вооруженные формирования (НВФ) со стороны неподконтрольной украинским властям Горловки более часа осуществляли обстрел позиций Вооруженных сил Украины в направлении КПВВ «Майорск».

В пресс-службе также сообщили, что во время обстрела граждане и транспортные средства на КПВВ не находились. Пострадавших среди гражданских и военных нет, пограничники ответный огонь не открывали.