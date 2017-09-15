Сводка из зоны АТО за 14 сентября: версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки в целом зафиксировано 28 обстрелов украинских позиций, 1 украинский военнослужащий погиб, 2 – ранены. Об этом сегодня утром, 15 сентября, сообщили в штабе АТО.

На луганском направлении после почти недельного затишья участники незаконных вооруженных формирований вечером и ночью из минометов, различных видов гранатометов, стрелкового оружия били по опорным пунктам сил АТО у Крымского.

На приморском (мариупольском) направлении из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов НВФ открывали огонь в районе Водяного. 7 мин калибром 82 мм противник выпустил около Марьинки. Также под обстрелы обстрелы попали укрепления сил АТО на подступах к Павлополю, Талаковке, Гнутово.

На донецком направлении из минометов и вооружения БМП противник бил по силам АТО у Зайцево, из гранатометов дважды накрывал Авдеевскую промзону. А около 21 часов из гранатометов и пулеметов противник начал обстрел украинских позиций недалеко от шахты «Бутовка», в результате чего погиб военнослужащий сил АТО.

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики за минувшие сутки 10 раз обстреляли позиции "ЛНР". Обстрелам подверглись районы Фрунзе, Донецкого, Калиново, Красного Яра, Желобка, Сокольников и Лозового. Огонь велся из минометов калибрами 120 мм 82 мм, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия».

В «ДНР» на момент подготовки материала свою версию событий вдоль линии разграничения не обнародовали.