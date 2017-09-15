ООН направила на неподконтрольную Донетчину более 200 тонн гумпомощи. Новости

ООН направила на неподконтрольную территорию Донецкой области более 200 тонн гуманитарной помощи. В состав гуманитарного груза вошли медикаменты и продуктовые наборы, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд к неконтролируемой территории проследовали 11 грузовых автомобилей от Всемирной продовольственной организации ООН Представительства верховного комиссара ООН по делам беженцев. Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области медикаменты и продуктовые наборы общей массой более 200 тонн», – сообщили в Госпогранслужбе.