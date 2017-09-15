Миротворцев РФ не должно быть на Донбассе, – Елисеев. Главная

Российская Федерация не должна участвовать в миротворческой миссии Организации Объединенных Наций на Донбассе, так как является стороной конфликта. Об этом рассказал во время пребывания в Берлине заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев, передает «УНИАН» со ссылкой на «Reuters».
Елисеев позитивно оценил уступку президента РФ Владимира Путина относительно размещения миротворцев не только на линии разграничения, как того хотел Кремль раньше. В то же время, он не питает иллюзий и отмечает, что в данном вопросе «дьявол кроется в деталях».
«По моему мнению, как только мы разместим миротворцев ООН, мы сможем говорить о положительном достижении в плане политического урегулирования ситуации на Донбассе. Россия, которая является стороной конфликта, не должна участвовать в будущей миротворческой операции ООН», – сказал замглавы АП.
По словам Елисеева, «эта миротворческая операция ООН должна быть размещена вдоль всей оккупированной территории Донбасса, включая неконтролируемую часть украинско-российской границы».
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