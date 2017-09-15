Международники показали последствия минирования Донбасса (Инфографика). Новости

Только в августе 2017 года в зоне АТО на Донбассе произошло 29 инцидентов с минами и взрывоопасными остатками войны. В результате 6 человек погибли и 40 пострадали, сообщает Датский совет по делам беженцев.

«В августе произошло 29 инцидентов с минами и взрывоопасными остатками войны: 40 человек пострадало и 6 погибло. Всего же с июня 2014 года цифра увеличилась до 658 инцидентов, в которых пострадал 881 человек и 430 погибло. (По данным из открытых источников)», – сказано в сообщении.

В международной организации также обнародовали карты инцидентов с минами и взрывоопасными остатками войны в августе 2017 года и июне 2014 – августе 2017 года.