Наблюдатели ОБСЕ видели вертолет вблизи неподконтрольной Успенки. Новости

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ видели вертолет, заходивший на посадку примерно в 500 метрах от автодороги вблизи приграничного пункта пропуска к югу от неподконтрольной украинским властям Успенки (Донецкая обл.). Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 13 сентября.

«13 сентября наблюдатели видели в воздухе вертолет зеленого цвета (Mi-8T или Mi-8MT), заходивший на посадку примерно в 500 м от автодороги вблизи приграничного пункта пропуска к югу от подконтрольного "ДНР" с. Успенка (73 км к юго-востоку от Донецка)», – сказано в сообщении.