На Донетчине подрядчики хотят оперативно потратить 3 млн грн. на благоустройство нового моста. Новости

Открытый еще в декабре 2016 года мост через речку Казенный Торец (взамен взорванного незаконными вооруженными формированиями «ДНР») в районе Селезневки (Донецкая обл.) все это время оставался неблагоустроенным.

Подрядчики, которые должны были сдать объект полностью готовым, не приступали к работам ни весной, ни летом, а планировать благоустройство начали лишь в десятых числах сентября. Ранее, заверяют, не позволяли погодные условия. Теперь же за полтора месяца готовы оперативно освоить 3 млн грн. Именно такая сумма была предусмотрена в общей смете проекта по реконструкции моста.

Деньги пойдут на приведение в порядок откосов, расчистку русла реки, бетонирование и завершение окончательного асфальтирования одной из полос движения. «Окончить благоустройство территории подрядчик намерен до конца октября, погода должна еще позволять выполнять работы», - отметил начальник Службы автодорог Украины Дмитрий Обухов.

Источник: «Вчасно»