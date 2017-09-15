У жителя Луганщины полиция обнаружила наркотики на 200 тыс. грн. Новости

У жителя Лисичанска (Луганская обл.) правоохранители обнаружили 5,5 кг наркотиков и 100 патронов. Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Луганской области.

По данным полиции, во время проведения санкционированного обыска в доме у 59-летнего жителя Лисичанска было обнаружено и изъято 3,5 кг марихуаны, которую он изготовил из высококачественных культивируемых растений конопли, 2 кг маковой соломки, 100 патронов калибра 5,6 мм и 1 патрон калибра 7, 62 мм.

Стоимость изъятых наркотиков по ценам «черного» рынка составляет примерно 200 тыс. грн.

«Данные факты внесены в Единый реестр досудебных расследований и квалифицированы по ч. 1 ст. 309 УК Украины (решается вопрос о переквалификации на ч. 3 ст. 307 УК Украины "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов")», – сообщают правоохранители.

Сейчас рассматривается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.

Напомним, на Луганщине у жителя села Калмыковка (Старобельский р-н) полицейские обнаружили и изъяли 15 кг марихуаны. Мужчина сказал, что собирался готовить лекарственные средства нетрадиционной медицины.

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