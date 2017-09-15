Дети Луганщины отдохнули в Австрии. Новости

Дети из Новоайдарского района Луганщины отдохнули в Австрии, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Как отмечается в сообщении, 16 воспитанников Новоайдарской областной общеобразовательной санаторной школы-интернат I-III степеней побывали в Австрийской Республике. Это стало возможным благодаря поддержке международной гуманитарной организации «Глобал 2000», с которой школа-интернат сотрудничает уже много лет.

Дети жили в поселке Вайценкирхен, в доме неподалеку конной фермы, где они освоили верховую езду и научились ухаживать за лошадьми.

Кроме того, маленькие жители Луганщины путешествовали по железной дороге в горы Пестлингберг в Линце, которая является самой крутой в Европе. Там они побывали в «Гроте сказок», а также посетили зоопарк «ZooSchmiding», где увидели детеныша жирафа, который родился накануне этой экскурсии. В свою очередь, перед отъездом, воспитанники школы подготовили для своих новых австрийских друзей праздничный концерт.

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