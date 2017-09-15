Кучма назвал предложение РФ по миротворцам на Донбассе издевательством над Украиной и миром, – СМИ. Новости

Предложения России по введению миротворцев ООН на Донбасс – это издевательства над Украиной и миром, убежден президент Украины (1994-2005) и представитель Украины на переговорах в Минске Леонид Кучма. Об этом он сказал в комментарии журналистам в рамках встречи Ялтинской европейской стратегии, передает «112 Украина».

Говоря о возможности ведения личных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным по урегулированию ситуации на Донбассе, Кучма подчеркнул, что это прерогатива Петра Порошенко. «Я думаю, что с первого дня начала конфликта надо было садиться за стол переговоров с РФ. Мы на это не пошли. Поэтому имеем такой результат», – добавил он.

Также он подчеркнул, что введение на Донбасс миротворцев нужно осуществить лишь после взятия Украиной под контроль всей границы с Россией.

Читайте также: