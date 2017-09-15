Порошенко отметил изменения в позиции Путина по Донбассу. Новости

Президент Украины Петр Порошенко готов к переговорам по размещению миротворческой миссии ООН и отметил изменения в позиции России по Донбассу. Об этом Петр Порошенко заявил во время выступления на ежегодной конференции Ялтинская европейская стратегия (YES) в Киеве, передает «Сегодня.ua».
Бывший министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт, присутствующий на форуме YES, спросил президента, как он оценивает изменение российской позиции: «Они раньше были против всего, а теперь вопрос переносится в Совбез ООН. Они начинают диалог. Могут быть разные версии миротворцев – "голубые", "зеленые"... Это большое изменение российской позиции или нет? Вы готовы начинать переговоры с РФ?».
Порошенко на это ответил, что он был бы рад начать обсуждение миротворцев на Генассамблее ООН и в «нормандском формате».
«Разные формы присутствия ООН под эгидой Совбеза для нас очень важны. ... Мы думали и о полицейской миссии ОБСЕ, но они не готовы к этому. Мы бы с радостью приняли и миссию ЕС тут, но готов ли ЕС отправить ее? Но единственный существующий механизм безопасности – это Совбез ООН и миротворцы. Возможно, я худший интерпретатор поведения Путина, но мы видим изменения. Сначала он был вообще против обсуждения таких тем. ... Мы шаг за шагом подходим к тому, что миссия будет на всей территории Донбасса. ... И у нас есть механизм прямых переговоров – "нормандский формат". Я буду счастлив, если в Нью-Йорке (20 сентября заседание Генассамблеи ООН – авт.) мы запустим переговоры о введении миротворцев, я буду рад, если этот вопрос будет обсужден в "нормандском формате"», – заявил Порошенко.
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