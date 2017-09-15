Права и обязанности переселенцев из Донбасса, – комментарий эксперта. Новости

Незнание своих прав и обязанностей – свойство не столько внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), сколько украинского общества в целом. Так считает координатор и юрист Всеукраинского благотворительного фонда «Горение» Алена Манько.

Юрист подробно рассказала о правах и обязанностях вынужденных переселенцев.

Общие права

Важно помнить, что за ВПЛ сохраняются все права человека и гражданина, предусмотренные действующим законодательством. Переселенец может пользоваться ими по месту переезда, но для этого, вместе с паспортом, он должен иметь справку о постановке на учет.

Специальные права

У ВПЛ есть дополнительные права, среди которых:

получение единовременной и ежемесячной денежной помощи;

в сфере трудовых отношений - работа по совместительству, сохранение должности, дополнительный отпуск, упрощенная процедура получения дубликата трудовой книжки;

отдельная процедура получения статуса безработного;

содействие занятости: компенсация транспортных расходов на переезд в другую территорию для трудоустройства; компенсация расходов работодателя на оплату труда; компенсация расходов работодателя на переподготовку и повышение квалификации; освобождение от испытательного срока и тому подобное;

льготное государственное кредитование на приобретение земельных участков, приобретение и строительство жилья;

одноразовое получение ваучера для поддержания конкурентоспособности на рынке труда;

дополнительная государственная поддержка для получения образования: социальная стипендия, бесплатное обучение или компенсация расходов, льготное проживание в общежитиях и тому подобное;

обеспечение реализации права на наследование;

получение административных услуг по упрощенной процедуре;

бесплатное временное проживание, при условии оплаты коммунальных услуг;

компенсация за имущество, поврежденное в связи с военным конфликтом;

мораторий на начисление штрафных санкций, пени по кредитным обязательствам, право на кредитные каникулы, и тому подобное.

К сожалению, некоторые из указанных прав сих пор не имеют законодательно урегулированного порядка реализации.

Обязанности ВПЛ после получения справки: