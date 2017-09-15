Права и обязанности переселенцев из Донбасса, – комментарий эксперта. Новости

Незнание своих прав и обязанностей – свойство не столько внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), сколько украинского общества в целом. Так считает координатор и юрист Всеукраинского благотворительного фонда «Горение» Алена Манько.
Юрист подробно рассказала о правах и обязанностях вынужденных переселенцев.
Общие права
Важно помнить, что за ВПЛ сохраняются все права человека и гражданина, предусмотренные действующим законодательством. Переселенец может пользоваться ими по месту переезда, но для этого, вместе с паспортом, он должен иметь справку о постановке на учет.
Специальные права
У ВПЛ есть дополнительные права, среди которых:
- получение единовременной и ежемесячной денежной помощи;
- в сфере трудовых отношений - работа по совместительству, сохранение должности, дополнительный отпуск, упрощенная процедура получения дубликата трудовой книжки;
- отдельная процедура получения статуса безработного;
- содействие занятости: компенсация транспортных расходов на переезд в другую территорию для трудоустройства; компенсация расходов работодателя на оплату труда; компенсация расходов работодателя на переподготовку и повышение квалификации; освобождение от испытательного срока и тому подобное;
- льготное государственное кредитование на приобретение земельных участков, приобретение и строительство жилья;
- одноразовое получение ваучера для поддержания конкурентоспособности на рынке труда;
- дополнительная государственная поддержка для получения образования: социальная стипендия, бесплатное обучение или компенсация расходов, льготное проживание в общежитиях и тому подобное;
- обеспечение реализации права на наследование;
- получение административных услуг по упрощенной процедуре;
- бесплатное временное проживание, при условии оплаты коммунальных услуг;
- компенсация за имущество, поврежденное в связи с военным конфликтом;
- мораторий на начисление штрафных санкций, пени по кредитным обязательствам, право на кредитные каникулы, и тому подобное.
К сожалению, некоторые из указанных прав сих пор не имеют законодательно урегулированного порядка реализации.
Обязанности ВПЛ после получения справки:
- в случае переезда в другую административно-территориальную единицу – в течение 10 дней со дня прибытия сообщить обэтом подразделению социальной защиты населения по новому месту жительства;
- в случае переезда в пределах одной административно-территориальной единицы – сообщить подразделению социальной защиты населения. Можно по телефону. По желанию – обратиться лично;
- в случае добровольного возвращения в покинутое жилье – не позднее чем за 3 дня до отъезда сообщить об этом УСЗН по месту получения справки;
- подавать только достоверные сведения. В ином случае – возместить фактические расходы, понесенные за счет государственного и местных бюджетов в результате реализации прав ВПЛ;
- не оставлять место проживания, указанное в справке, более чем на 60 дней. Для обоснования длительного отсутствия (до 90 дней) – обратиться с письменным заявлением в произвольной форме в подразделение УСЗН.
Комментарии