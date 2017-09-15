Права и обязанности переселенцев из Донбасса, – комментарий эксперта. Новости

Права и обязанности переселенцев из Донбасса, – комментарий эксперта

15.09.17 22:07dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Незнание своих прав и обязанностей – свойство не столько внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), сколько украинского общества в целом. Так считает координатор и юрист Всеукраинского благотворительного фонда «Горение» Алена Манько.

Юрист подробно рассказала о правах и обязанностях вынужденных переселенцев.

Общие права

Важно помнить, что за ВПЛ сохраняются все права человека и гражданина, предусмотренные действующим законодательством. Переселенец может пользоваться ими по месту переезда, но для этого, вместе с паспортом, он должен иметь справку о постановке на учет.

Специальные права

У ВПЛ есть дополнительные права, среди которых:

  • получение единовременной и ежемесячной денежной помощи;
  • в сфере трудовых отношений - работа по совместительству, сохранение должности, дополнительный отпуск, упрощенная процедура получения дубликата трудовой книжки;
  • отдельная процедура получения статуса безработного;
  • содействие занятости: компенсация транспортных расходов на переезд в другую территорию для трудоустройства; компенсация расходов работодателя на оплату труда; компенсация расходов работодателя на переподготовку и повышение квалификации; освобождение от испытательного срока и тому подобное;
  • льготное государственное кредитование на приобретение земельных участков, приобретение и строительство жилья;
  • одноразовое получение ваучера для поддержания конкурентоспособности на рынке труда;
  • дополнительная государственная поддержка для получения образования: социальная стипендия, бесплатное обучение или компенсация расходов, льготное проживание в общежитиях и тому подобное;
  • обеспечение реализации права на наследование;
  • получение административных услуг по упрощенной процедуре;
  • бесплатное временное проживание, при условии оплаты коммунальных услуг;
  • компенсация за имущество, поврежденное в связи с военным конфликтом;
  • мораторий на начисление штрафных санкций, пени по кредитным обязательствам, право на кредитные каникулы, и тому подобное.

К сожалению, некоторые из указанных прав сих пор не имеют законодательно урегулированного порядка реализации.

Обязанности ВПЛ после получения справки:

  • в случае переезда в другую административно-территориальную единицу – в течение 10 дней со дня прибытия сообщить обэтом подразделению социальной защиты населения по новому месту жительства;
  • в случае переезда в пределах одной административно-территориальной единицы – сообщить подразделению социальной защиты населения. Можно по телефону. По желанию – обратиться лично;
  • в случае добровольного возвращения в покинутое жилье – не позднее чем за 3 дня до отъезда сообщить об этом УСЗН по месту получения справки;
  • подавать только достоверные сведения. В ином случае – возместить фактические расходы, понесенные за счет государственного и местных бюджетов в результате реализации прав ВПЛ;
  • не оставлять место проживания, указанное в справке, более чем на 60 дней. Для обоснования длительного отсутствия (до 90 дней) – обратиться с письменным заявлением в произвольной форме в подразделение УСЗН.

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