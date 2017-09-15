В Мариуполе сотрудница «Укрпочты» присвоила свыше 100 тыс грн . Новости

30-летняя женщина, которая занимая должность оператора почтовой связи Центра почтовой связи № 5 Мариуполя Донецкой дирекции Украинского государственного предприятия почтовой связи «Укрпочта», в течение 2015 незаконно присваивала деньги. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Установлено, что в обязанности обвиняемой входило осуществление контроля за кассовыми отчетами всех почтовых отделений Центра почтовой связи № 5 за принятые платежи от населения за коммунальные услуги, а именно услуги теплосети, вывоз мусора, оплату штрафов и услуг домофона. Злоупотребляя доверием руководства, женщина получила доступ к электронным автоматизированным системам, который предоставил ей возможность распоряжаться средствами Центра почтовой связи. Она вносила в системы изменения путем искусственного занижения сумм комиссионных платежей, перечисляя разницу на свой собственный счет в банке», – говорится в сообщении.

Таким образом, в течение 2015 правонарушительница присвоила более 105 тыс грн, совершив уголовные правонарушения, предусмотренные ч. 3 ст. 190 (мошенничество) и ч. Ч. 1, 2 ст. 200 (подделка документов на перевод, других средств для доступа к банковским счетам и их использования) УК Украины.

Сейчас обвинительный акт направлен в Октябрьский районный суд г.. Мариуполя для рассмотрения по существу. Женщине грозит до 8 лет за решеткой.