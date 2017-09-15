В базу «Миротворца» внесли сотни новых членов НВФ «ДНР». Главная

В «черный список» украинского сайта «Миротворец» внесены имена 251 члена незаконных вооруженных формирований «ДНР». Об этом сообщает на странице проекта в Facebook.

«Этот документ был у нас давно. Практически с момента его создания, но в силу определенных обстоятельств мы его не "светили". Теперь пришло и его время», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в «Чистилище» попали члены группировки под названием «управление специальных операций генпрокуратуры».

«Убедительная просьба к тем, кто может помочь идентифицировать кого-то из них (фотографии, ссылки на упоминания или аккаунты в соцсетях), направлять данные материалы нам с помощью функции в главном меню сайта "(отправить объект)". Помните, эти твари боятся публичного освещения их преступной деятельности, как вампиры света. Наша с вами задача состоит в их выявлении и обнародовании данных о них для того, чтобы помочь нашим правоохранительным органам и спецслужбам их ликвидировать или обезвредить ради нашей же безопасности», – подчеркнули в проекте.

Кроме того, «Миротворец» опубликовал список членов НВФ «ДНР», получивших ранения в период с декабря 2014 года по февраль 2015 года. Вскоре их имена также попадут в «черный список» центра.

«Количество боевиков – 601 штука. В ближайшее время все, находящиеся в этом документе боевики, ставшие пушечным мясом, будут установлены и внесены в "Чистилище" сайта "Миротворец"», – сообщается в Facebook проекта.