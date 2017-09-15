На Луганщине восстанавливают инфраструктуру (Фото). Новости

На Луганщине продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры в области. Об этом рассказал заместитель председателя Луганской облгосадминистрации Вадим Даниелян в Facebook.

«Дам порцию свежих фото по восстановлению инфраструктуры в Луганской области. Начались работы на дороге "Старобельск – Белокуракино (Подгоровка)", идут подготовительные работы – грейдирование, перед укреплением основания дороги. Проводятся работы на участке дороги "Старобельск – Северодонецк (Подгоровка)", проводят ямочный ремонт, сегодня перебазируют асфальтоукладчик и начнут укладывать выравнивающий слой асфальтобетона. На участке дороги Р-66 между Сватово и Кременной начали укладывать нижний слой асфальтобетона. На дороге "Кременная – Торское" закончили работы с асфальтом, отсыпают обочины щебнем. И, конечно, Новодружевский мост – работы не останавливаются не на минуту», – отметил чиновник.