На Донетчине будут судить мужчину, который успел повоевать и в НВФ и в ВСУ. Новости

В Донецкой области будут судить военнослужащего ВСУ, который почти год воевал на стороне незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ДНР», сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области завершено досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении 50-летнего уроженца г. Кривой Рог Днепропетровской области, который воевал на стороне боевиков. Установлено, что в период с июля 2014 по апрель 2015 обвиняемый по собственному желанию вступил в ряды боевиков, получив должность наводчика-оператора ПТУР (противотанковой управляемой ракеты)», – сообщили в прокуратуре.

По данным следствия, мужчина воевал вблизи Снежного, Дмитровки, Шахтерска (Донецкая обл.), а также г. Красный Луч (Луганская обл.).

«Также в августе 2014 года сообщник террористов участвовал в боевых столкновениях с подразделениями Вооруженных Сил Украины в "Иловайском котле" и "Дебальцевском котле"», – добавили в прокуратуре.

В пресс-службе также отметили, что в 2016 году мужчина вернулся на подконтрольную территорию и вступил в ряды ВСУ, где продолжил службу. В мае 2017 года его задержали по подозрению в сотрудничестве с представителями незаконных вооруженных формирований и арестовали.

За совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (участие в террористической группе или террористической организации), обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы. Обвинительный акт направлен для рассмотрения в Артемовский районный суд Донецкой области.