Американский дипломат: Миротворцы на Донбассе – это ошибка. Главная

Введение на неподконтрольный Донбасс миротворческой миссии ООН является ошибочной инициативой со стороны Украины. Такое мнение высказал экс-посол США в ООН Джон Болтон (на фото), передает «112 Украина».
«Я не думаю, что должны быть миротворцы в Украине. Это ошибка с точки зрения Украины. Это означает, что вы повышаете задействованность России во внутренних делах Украины. И Россия является постоянным членом Совбеза. После распада Советского Союза Россия получила еще больше международной силы. Сейчас основной диспут идет о том, чтобы не заморозить этот конфликт. Если вы хотите восстановить суверенитет над Донбассом, то последнее, что Украина должна делать, – это допускать сюда миротворцев», – отметил дипломат.
Для разрешения конфликта на Донбассе и борьбы с российской агрессией Украина, по мнению Болтона, должна продемонстрировать свою готовность к этому.
«Поэтому, если Украина готова бороться за свою независимость, она должна сейчас к этому готовиться, увеличить военную поддержку от США. Я верю, что Украина должна сделать все возможное, чтобы сейчас уменьшить давление России на нее. То, что она делает сейчас, – это недостаточно, она должна приложить гораздо больше усилий», – считает он.
«Я думаю, что Украина должна к этому подойти дипломатично, я думаю, это еще лучший путь на данный момент как для Украины, так и для США», – сказал Болтон, комментируя возможность получения от США летального оружия.
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