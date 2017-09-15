В «ЛНР» строят ЛЭП. Россия помогает (Фото). Новости

В «ЛНР» продолжается строительство новой линии электропередач 35 кВ взамен ЛЭП, разрушенной в ходе боевых действий. Об этом сообщают интернет-ресурсы НКТ*.

Согласно сообщению, в настоящее время установлено уже более 30% высоковольтных опор, работы планируется завершить до 1 октября. С помощью новой ЛЭП «власти» надеются устранить перебои в электроснабжении Новоазовска.

Сообщается, что 1 января линия на Новоазовск была повреждена в последний раз и до этого момента не восстанавливалась. Новоазовский район был запитан по резервной сети, но в периоды максимальных нагрузок возникал дефицит мощности.

Интернет-ресурсы уточняют, что проектом предусмотрено строительство линии протяженностью более 10 км, при этом будут установлены 74 опоры, которые получены из Российской Федерации. Для самой линии будет использоваться провод, произведенный в «республике».

В Новоазовском районе насчитывается 17,5 тыс. бытовых потребителей и 460 предприятий. Объем потребления электроэнергии жителями района составляет порядка 10-12 МВт.

*Сокращения: НКТ – неподконтрольная украинской власти территория