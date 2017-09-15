Как выглядит насосная станция на Донбассе после постоянных обстрелов (Фото). Новости

В сети появились фото насосной станции первого подъема Южнодонбасского водовода (ЮДВ), которая регулярно попадает под огонь незаконных вооруженных формирований.

По словам работников станции, последнюю неделю предприятие снова находится под обстрелами. Несмотря на это, подачу воды не прекращали, а персонал станции был вынужден спуститься в бомбоубежище.

ЮДВ является важнейшим инфраструктурным объектом региона. Из-за обстрелов без водоснабжения могут остаться жители Мариуполя, Покровска, Доброполья и Волновахи (Донецкая обл.), сообщили на предприятии. Снаряды в любой момент могут повредить дорогостоящее оборудование, без которого работа станции невозможна.

Фото станции опубликовал фотограф Денис Григорюк.

Источник: Вчасно