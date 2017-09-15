Стоимость бензина на заправках в «ДНР». Новости

Стоимость бензина на заправках в «ДНР»

15.09.17 13:51dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

В «ДНР» мониторят цены на топливо. О результатах сообщает «министерство экономического развития Донецкой народной республики».

Согласно сообщению, с 13 сентября бензин, «солярка» и сжиженный газ продаются на заправках «республики» по таким ценам:

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