Стоимость бензина на заправках в «ДНР». Новости

В «ДНР» мониторят цены на топливо. О результатах сообщает «министерство экономического развития Донецкой народной республики».
Согласно сообщению, с 13 сентября бензин, «солярка» и сжиженный газ продаются на заправках «республики» по таким ценам:
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