В «ДНР» рассчитают ВВП. Новости

В «ДНР» разработали методы расчета ВВП. Об этом заявила «глава минэкономразвития Донецкой народной республики» Виктория Романюк (на фото), сообщает пресс-служба «ведомства».

«Валовая продукция позволяет оценить внутреннее производство страны. При подсчете можно выяснить, насколько успешно ведется внутрихозяйственная деятельность, рассчитать показатели активности субъектов, оценить доход страны», – отметила «министр».

По словам Романюк, уже обозначены критерии, по которым будет проводиться расчет показателя.

«Поскольку общепринятый период для расчета и публикации ВВП – календарный год, то после апробации разрабатываемой методики в стране появится показатель оценки макроэкономической стабильности», – подчеркнула она.

«Публикация ВВП страны – это важнейшая экономическая новость, выход которой позволяет принимать ключевые решения, как на государственном уровне, так и субъектами хозяйственной деятельности», – считает Виктория Романюк.

По ее словам, раньше этот показатель считали исключительно в «центральном статистическом органе страны», и методика для его расчета в регионах не была доступна. Поэтому для разработки методики расчета потребовалось время. Этот процесс оказался не только длительным, но достаточно сложным и трудоемким. Таким образом, утверждает Романюк, возможность расчета этого показателя – это возможность сформировать информацию об экономическом потенциале экономики «ДНР».