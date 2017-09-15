На Луганщине приступают к реконструкции еще одного общежития для переселенцев. Новости

В Рубежном (Луганская обл.) реконструируют еще один дом для переселенцев, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации (ОВГА).

Отмечается, что еще один дом для внутренних переселенцев будет реконструирован в рамках Региональной целевой программы по поддержке и адаптации внутренне перемещенных лиц в Луганской области на 2017-2018 годы.

«Департаментом Государственной архитектурно-строительной инспекции в Луганской области предоставлено разрешение на реконструкцию зданий под жилой дом в городе Рубежное для переселенцев», – сообщили в пресс-службе.

Также известно, что многоквартирный комплекс, расположенный по ул. Чехова, когда-то использовался как общежитие. Дом рассчитан на 67 семей и имеет общую площадь 4,2 тыс. кв. м, жилую – 1,3 тыс. кв. м.

Заказчик строительства – Управление капитального строительства Луганской облгосадминистрации. Сейчас на объекте уже проводятся демонтажные работы.