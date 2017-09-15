На Донетчине задержали переселенца-похитителя госномеров. Новости

В Селидово (Донецкая обл.) правоохранители задержали серийного похитителя автомобильных госномеров. Вор оставлял на лобовом стекле записку. За каждый номер он требовал до 600 грн, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

В сентябре этого года в полицию Селидова стали поступать обращения от владельцев автомобилей по поводу того, что ночью неизвестный снимал с их машин госномера. Хозяевам авто вор оставлял записку о том, что вернет их только в случае выплаты «компенсации».

Как отмечают правоохранители, жертвами преступлений становились исключительно те водители, которые парковали машины у подъездов многоэтажек и на стоянках, которые не охранялись.

Полицейским удалось установить, что действовал один и тот же человек. Им оказался 27-летний переселенец из Донецка, который последние два года жил в городе Горняк (Донецкая обл.).

По словам задержанного молодого человека, постоянной работы он не имел, а деньги для жизни были нужны. Идею «заработка» он позаимствовал из открытых источников информации. «Номера с собой никогда не брал, а прятал неподалеку: или в кустах, или в открытом подвале. Когда звонили владельцы машин, я называл сумму выкупа их номера и предлагал перевести деньги на карту мобильного оператора. Место тайника сообщал только после подтверждения денежного перевода», – пояснил парень.

В качестве выкупа за каждый номер мужчина требовал от 300 до 600 грн. «Доказана причастность подозреваемого к 5 таким фактам. По всем случаям открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 185 "Кража". Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы», – уточняется в сообщении.

Напомним, похожая история недавно была в Мариуполе (Донецкая обл.) В конце августа более 10 владельцев автотранспорта за одно утро стали жертвами вора госномеров. Похититель оставлял на лобовом стекле записку с телефоном: «верну номер» и подпись – «призрачный гонщик». Однако ни один из пострадавших не заплатил ему, все обратились в полицию. Правонарушитель был задержан через 4 часа после сообщений граждан.

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