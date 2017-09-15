Миротворцы ООН должны стать на украино-российской границе, – Керри. Главная

Бывший государственный секретарь США Джон Керри уверен, что миротворческая миссия ООН обязательно должна размещаться на границе Украины и России. Об этом он заявил во время выступления на ежегодной конференции Ялтинская европейская стратегия (YES) в Киеве, сообщает пресс-служба форума.

«Сейчас нужно убедиться, что это предложение не является какой-то ловушкой. Должно быть четко определено, что это своего рода граница, он должен быть сплошным – особенно когда речь идет о внешней границе. Мы должны убедиться в эффективности предлагаемых мероприятий», – сказал дипломат.

«Я встречался с Путиным в Москве и подчеркивал, что "минский процесс" должен двигаться поступательно. Но Россия не сосредоточила свои усилия на этом. Неделями не было прогресса», – добавил он.

Дипломат подчеркнул, что США, прилагают активные усилия для помощи Украине в условиях российской агрессии.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин считает, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил российскому МИД внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.

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