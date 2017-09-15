Родственник из Луганска пытается отобрать жилье у жителя Мариуполя. Новости

Житель Мариуполя (Донецкая обл.), 28-летний Станислав М. рассказал журналистам историю о том, как его дядя, проживающий на неподконтрольной территории Луганщины, пытается завладеть мариупольской квартирой родственников.

Выяснилось, что Станислав М. родился и проживает в Мариуполе, окончил МГУ по специальности «Международные отношения». Проживал парень с родителями. 7 лет назад у него умерла мать, и Станислав жил только с отцом в двухкомнатной квартире. В этом году, 20 июня, у Станислава в результате онкологического заболевания умер отец.

На похороны отца приехал его брат из Луганска («ЛНР») Стефан М., которого Станислав видел последний раз, когда был 10-летним мальчиком. «После смерти отца я остался совсем один, был в растерянном состоянии», – признается парень. По его словам, этим воспользовался его дядя и решил отобрать у Станислава квартиру. «Он уехал к себе в Луганск, прихватив документы на квартиру, одну связку ключей и свидетельство о смерти отца», – рассказывает мариуполец. Также Станислав сообщил, что дядя Стефан присвоил деньги, которые выделяли на похороны, хотя до этого говорил, что они ему не нужны.

«Я стал что-то подозревать и пошел в ЗАГС, чтобы восстановить свидетельство о смерти», - говорит мариуполец. Станислав также отправился к юристу, где ему сказали, что его родственник Стефан М. обратился к нотариусу из Донецка Светлане Луценко для того, чтобы квартира досталась именно ему. «Есть какое-то непонятное завещание, по которому якобы квартира достается дяде, а я, как левый пассажир, выхожу», – делится Станислав. Он говорит, что его отцу перед смертью кололи сильно действующие обезболивающие и подозревает, что таким состоянием мог воспользоваться Стефан, чтобы оформить завещание. «Если квартира действительно достанется ему – у меня будет просто сломанная жизнь. Я буду всю жизнь по съемным квартирам ходить или у друзей жить… Как родной дядя может сделать мне такое?» – отчаивается Станислав.

Он решил обратиться за помощью в Центр общественных инициатив и написал заявление в полицию. «Сначала не хотели принимать, говорили, что нет состава преступления», – говорит он. Но позже заявление его было принято, более того, он ходил на личный прием к начальнику полиции Мариуполя Николаю Побойному. «Он заинтересовался моим делом и пообещал, что чуть ли не лично внесет данные в ЕРДР», – говорит Станислав.

В пресс-службе полиции Мариуполя сообщили, что заявление принято и по данному факту открыто уголовное производство по ст. 190 ч. 1 УК Украины (мошенничество). Ведется следствие.