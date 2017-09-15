Высший административный суд встал на сторону переселенки. Новости

В марте 2017 года Анна Петровна (имя изменено) обратилась за правовой помощью к юристам из-за того, что с сентября 2016 года ей прекратили выплачивать пенсию в связи с потерей кормильца. Об этом говорится в дайджесте БФ «Право на защиту».

В день своего 60-летия женщина оставила неподконтрольную Макеевку Донецкой области и переехала в Кривой Рог. Тогда же встала на учет как ВПЛ и обратилась в местное управление Пенсионного фонда по восстановлению выплат пенсии. Но в сентябре 2016 года очередные выплаты не поступили.

В УТСЗН пенсионерке сообщили, что ее справку ВПЛ отменили, а все выплаты – прекратили. В феврале 2017 года Анна Петровна обратилась за получением новой справки, прошла процедуру проверки фактического проживания, но пенсию так и не получила.

Октябрьский районный суд Кривого Рога не защитил право переселенки, но Днепропетровский апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции, признал прекращение выплат переселенке противоправным и обязал управление Пенсионного фонда Украины возобновить выплату пенсии с 1 сентября 2016 года.

В своем решении суд исходил из соображений, что прекращение выплаты пенсии истцу в связи с отменой справки о постановке на учет ВПЛ противоречит принципам, которые закреплены в Конституции Украины, и основаниям, приведенным в Законе Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», поскольку конституционное право на социальную защиту включает и право граждан на обеспечение их в старости.

После этого УПФУ обратился с кассационной жалобой в Высший административный суд Украины. 15 августа 2017 года Высший административный суд принял решение отказать в открытии кассационного производства, тем самым поставив точку в этой истории. В августе многомесячные мытарства Анны Петровны закончились: женщина получила пенсию за 7 месяцев.

Сейчас среди лиц, обратившихся к юристам БФ «Право на защиту» по вопросам, связанным с восстановлением пенсии, 20 ВПЛ восстановили выплаты в досудебном порядке; в 35 делах судами первой инстанции вынесено решение в пользу пенсионеров, по 9 делам вынесены положительные решения апелляционных судов; 4 дела находятся на рассмотрении в Высшем административном суде; еще более 70 дел находятся на рассмотрении в судах первой инстанции, по более чем 60 делам проводятся подготовительные действия.