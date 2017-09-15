В Раду внесен законопроект о прекращении экономической и транспортной блокады Донбасса . Новости

В Верховную Раду Украины внесен документ о прекращении экономической и транспортной блокады неподконтрольной украинским властям территории Донбасса. Проект Закона Украины «О прекращении экономической и транспортной блокады территории Украины, где органы государственной власти Украины временно не осуществляют свои полномочия» №7047-1, зарегистрирован 14 сентября 2017 года.

Автором данного законопроекта стала народный депутат Украины Наталья Веселова.

Как указала нардеп в пояснительной записке, блокада привела к потере контроля за украинскими предприятиями Донбасса, что нанесло ощутимый удар по украинской экономике. Убытки составили свыше 9,7 млрд грн, а также это привело к сокращению до 100 тыс. рабочих мест.

Кроме того, транспортная блокада привела к коррупции в сфере пассажирских перевозок при пересечении линии разграничения. А в случае объезда КПВВ, транспорт подрывается на минах и гибнут люди. Также, это привело к ухудшению социальных и экономических связей с людьми из неподконтрольной части Донбасса.

Таким образом, законопроект, предложенный нардепом, предполагает прекращение экономической и транспортной блокады неподконтрольной украинским властям территории в обмен на возвращение захваченных предприятий к функционированию их в украинском законодательном поле. «Привлечение предприятий с территории, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, к легализации под юрисдикцию Украины и уплаты налогов в бюджет Украины», – говорится в документе.

Также в законопроекте предлагается разработать механизм возвращения захваченных предприятий к функционированию в соответствии с законодательством Украины в обмен на снятие ограничения поставок отдельных товаров (работ, услуг) с временно неподконтрольной территории Украины на другую территорию Украины и/или с другой территории Украины на неподконтрольную. А также «восстановить перемещение грузов через линию соприкосновения в пределах Донецкой и Луганской областей».

Отмечается, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации после прекращения экономической блокады, она может быть возобновлена, а транспортное сообщение прекращено полностью или частичной после принятия соответствующего решения ВРУ.

«Принятие проекта закона будет способствовать ускорению реализации мероприятий по восстановлению территориальной целостности государства и эффективного контроля над территорией Украины, где органы государственной власти Украины временно не осуществляют свои полномочия, а также обеспечению мира, стабильности, безопасности и демократического развития Украины с соблюдением верховенства права, прав человека и гражданина», – сказано в документе.

Законопроект передан на ознакомление в профильные комитеты Верховной Рады.

Напомним, в Верховной Раде Украины 29 августа уже был зарегистрирован законопроект №7047 об отмене экономической блокады временно неподконтрольных украинским властям территорий. Инициатором законопроекта «О прекращении экономической блокады временно оккупированной территории Украины» выступил народный депутат Вадим Рабинович.

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