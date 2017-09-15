В Украине займутся вопросом учета имущества в зоне АТО. Новости

В Украине планируют урегулировать вопрос учета имущества, находящегося на неподконтрольной украинским властям территории и в зоне проведения антитеррористической операции. Соответствующий законопроект № 7053-1* зарегистрирован в Верховной Раде 12.09.2017. Инициатором законопроекта является народный депутат Украины Наталья Веселова.

В пояснительной записке к документу отмечается, что из-за отсутствия доступа к объектам собственности, которые находятся на неподконтрольной украинским властям территории, возникла необходимость законодательного урегулирования учета такого имущества.

Проект Закона предусматривает проведение инвентаризации и учета имущества государственных предприятий, находящихся на неподконтрольной территории. «Учет государственного имущества осуществляется органами управления согласно последним сведениям об имуществе, предоставленным им государственными предприятиями», – сказано в документе.

А также, документ предполагает создание реестра объектов собственности, находящихся на неподконтрольной территории и на территории проведения АТО.

«Принятие Закона позволит урегулировать на законодательном уровне вопросы учета и инвентаризации имущества субъектов хозяйствования государственного сектора экономики, которое находится на оккупированных территориях. Осуществить учет объектов собственности, находящихся на оккупированной территории и на территории, где органы власти временно не осуществляют свои полномочия», – отмечается в законопроекте.

Документ передан для ознакомления профильным комитетам Верховной Рады.

*Полное название документа: проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно инвентаризации и учета имущества, расположенного на временно оккупированной территории, на территории, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, и на линии соприкосновения».

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