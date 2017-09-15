Жители неподконтрольного Донбасса должны получать пенсии, – Немыря. Новости

Жители неподконтрольных территорий должны получать пенсии. Об этом рассказал председатель Комитета по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений Григорий Немыря, сообщает Информационное управление Аппарата Верховной Рады Украины.

«Нельзя оправдывать сужение прав человека соображениями безопасности или политической целесообразности. Это является очень ошибочным шагом в направлении от демократии к авторитаризму», – сказал Григорий Немыря. Он отметил, что «нельзя лишать граждан Украины, которые не по своей воле оказались в сложнейшей ситуации, их законного права – получать пенсию».

В этой связи Григорий Немыря подчеркнул, что механизм выплаты пенсий вынужденным переселенцам и гражданам Украины, которые остались на временно неподконтрольной территории Донбасса, предложен в проекте Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно права на получение пенсий отдельным категориям граждан». Этот проект разработан при содействии международных организаций, в частности, Норвежского совета по делам беженцев и Совета Европы, а также общественных организаций, и уже зарегистрирован в Верховной Раде. Григорий Немыря сообщил, что этот законопроект будет рассмотрен Комитетом по правам человека на следующем заседании.

«Я обращусь к председателю парламента с просьбой поставить его на рассмотрение Верховной Рады в ближайшее время. Надеюсь, что все пробелы в законодательстве будут урегулированы, и уязвимые категорий граждан Украины – ВПЛ и те, кто остался на временно неконтролируемой территории, – будут получать пенсии. Но это должно быть не только право, но и соответствующее бюджетное финансирование», – сказал он.

Председатель комитета еще раз призвал правительство Украины внести изменения в свои постановления 365, 505, 136 и другие, не соответствуют законодательству Украины и откровенно дискриминационные в отношении вынужденных переселенцев и граждан Украины, которые остались на временно неподконтрольной территории Донбасса. Он также напомнил о решениях судов в этой сфере (по выплатам пенсий) – ЕСПЧ и украинских судов, которые выносились в пользу граждан Украины.

Кроме того, Григорий Немыря сообщил, что Комитет Верховной Рады по правам человека не был приобщен к разработке законопроекта об особенностях государственной политики по восстановлению государственного суверенитета Украины над неподконтрольным Донбассом.