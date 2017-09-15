В Верховной Раде хотят усилить контроль за соблюдением прав переселенцев. Новости

В Украине собираются усилить парламентский контроль за соблюдением прав и свобод внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), а также граждан, проживающих на временно неподконтрольных украинским властям территориях и на территории проведения АТО. Об этом говорится в законопроекте №7027* относительно усиления парламентского контроля за защитой прав и свобод ВПЛ, зарегистрированного в Верховной Раде 16.08.2017. Инициатором законопроекта выступила народный депутат Украины Наталья Веселова.

Как сказано в пояснительной записке, согласно Конституции Украины, парламентский контроль за соблюдением прав и свобод человека и гражданина осуществляет Уполномоченный ВР Украины по правам человека. Статья 55 Конституции провозглашает право каждого обращаться за защитой своих прав к омбудсмену.

В феврале 2015 года для контроля за соблюдением прав переселенцев в Секретариате омбудсмена была введена должность представителя омбудсмена по правам ВПЛ и создано соответствующие подразделение. А также основан Ресурсный центр, который оказывает непосредственную помощь переселенцам.

Однако, ЗУ «Об Уполномоченном Верховной Рады Украины по правам человека» от 23.12.1997 не определяет специальных полномочий омбудсмена относительно прав ВПЛ. Кроме того, ЗУ «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц» также не определяет специальных функций Уполномоченного по правам человека относительно ВПЛ.

Как отмечает Наталья Веселова, предложенный законопроект призван законодательно урегулировать вопрос парламентского контроля за защитой прав переселенцев. Таким образом, они могут обратиться к омбудсмену за защитой или консультациями как граждане Украины или лица, постоянно проживающие в ней.

«Принятие Закона приведет к обеспечению надлежащей защиты прав и свобод внутренне перемещенных лиц, лиц, проживающих на временно оккупированных территориях и на территории проведения антитеррористической операции», – считает Веселова.

В данный момент законопроект находится на ознакомлении в профильных комитетах Верховной Рады, после чего станет известно будет ли он вынесен на голосование в парламент.

*Полное название документа: проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усиления парламентского контроля за защитой прав и свобод внутренне перемещенных лиц; лиц, проживающих на временно оккупированных территориях и на территории проведения антитеррористической операции» (№7027).

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