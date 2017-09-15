Ситуация в пунктах пропуска днем 15 сентября. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 15 сентября, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорск»:

Виктория: «13:10. В сторону Украины и пеших, и машин очень много, начиная от блокпоста ДНР»;

Олег: «В 8:00 в сторону Украины человек 300-350 на ДНР было в Майорске, в сторону ДНР в 10:30 пусто (пешая)».

КПВВ «Марьинка»:

Руслан: «12:48. Марьинка: обе стороны практически сразу на проверку, "Каргилл": на въезд на половине спуска»;

Андрей: «11:32. Полчаса назад пересек БП ДНР и Украины пешей очередью. Пеших в сторону Украины 4 автобуса, в сторону Донецка – 2. Машин на ДНР-посту в сторону Курахово 160-180, но пока стоял запускали нормально. В сторону Донецка 70 машин. На "нулевом" украинском 10 машин в сторону Украины, пешей порядка 200 человек. На основном украинском посту людей 200, машины на проверку. В сторону Донецка 15 машин, не считая тех кто на проверке»;

«Житель Донбасса»: «На 13:00 Марьинка: в обе стороны машины сразу на проверку, пеших в Донецк до середины навесов, из Донецка – немного за навесы. На "нулевом" ни машин ни пеших. "Каргилл" – 100 машин в Донецк и 150 из. Из Донецка запускают по 20 машин и держат на проверке не менее 30 минут»;

Руслан: «14:23. Марьинка: 2 часа назад было пусто, на "Каргилле" сейчас машин 70, движение печальное».

КПВВ «Новотроицкое»:

Антон: «11:16. Еленовка: ДНР в Донецк до старого "нуля". Едем медленно. Еленовка в Мариуполь – за поворотом»;

Alexx: «13:36. В Еленовке от церкви, льготы машин 20, еле тянется. По льготной 5 часов! На "нулевом" украинском машин 25. На въезд в Еленовку машин не меньше 100».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

Обсуждение проблем пересечения линии разграничения

Александра спрашивает: «Как реально удалить пропуск из базы СБУ? (забыла пароль в том году, продлила через КЦ в Мариуполе, сейчас там продлить нет возможности, хочу удалить старую заявку и подать заново через сайт). Удаляют ли пропуск по телефону?». Виктор отвечает: «Я удалял пропуск по телефону. Главное – дозвониться. Я звонил где-то 20 мин». Анна отвечает: «Я удаляла 2 пропуска по телефону недавно. Дозвонилась с первого раза причем на МТС. Удалили за пару минут».

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