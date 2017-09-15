Украине нужно вернуть контроль над cвоей границей, – Дэвид Кэмерон. Главная

Минский процесс в настоящее время не работает, его нужно перезагрузить. Об этом заявил бывший премьер-министр Великобритании (2010-2016) Дэвид Кэмерон на 14 Ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве, организованной Фондом Виктора Пинчука.

«Британия и Америка очень важную роль сыграли в том, чтобы в трудные времена помочь Украине. Как будут развиваться события дальше? "Минск" не работает. Мы должны перезапустить минский процесс, необходимо достичь отвода тяжелого вооружения, вернуть Украине контроль над украинско-российской границей», – отметил экс-премьер Великобритании.

Камерон добавил, что, несмотря на распространенное мнение, после проведения референдума по выходу Великобритании из состава Европейского союза (т.н.Brexit) активность межправительственных контактов Великобритании с Украиной возросла. «Если мы возьмем Украину, то после проведения референдума по Brexit, было больше встреч на министерском уровне, больше помощи Украине от Британии» , – подытожил Кэмерон.