Фотофакт: очередь на КПП «ДНР» в районе Еленовки уходит за горизонт. Новости

В соцсетях появилось фото автомобильной очереди на КПП «ДНР» в районе неподконтрольной украинским властям Еленовки. «Еленовка: ДНР в Донецк до старого "нулевого". Едем медленно. Еленовка в Мариуполь – за поворотом», – отмечает автор фото.
Напомним, проблемы с очередями на КПП «ДНР» начались 6 сентября: из-за тщательных проверок на пункте пропуска и начала занесения информации о проезжающих в электронную базу на линии разграничения весь день были огромные очереди. 7 сентября на КПП «ДНР» «Александровка» также сохранялась напряженная ситуация. Как пояснили на «горячей линии главы ДНР», такое положение вещей будет ближайшие 2 недели. Причина – установка нового программного обеспечения на КПП.
Фото: соцсети
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