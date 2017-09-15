Как по «ЛНР» ехала переправочно-десантная техника (Фото). Новости

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Луганской области на территории подконтрольной «ЛНР» 12 сентября обнаружили колоны с переправочно-десантными средствами. Об этом говорится в отчете миссии.

Три колонны двигались по автодороге Н-21.

«12 сентября наблюдатели видели три колонны, состоявшие из переправочно-десантных средств и техники, которые следовали на север по автодороге Н-21 недалеко от подконтрольного «ЛНР» пгт Георгиевка (15 км к югу от Луганска): одна колонна состояла из 2 мостоукладчиков и 3 паромов военного типа для переправы личного состава, погруженных на грузовые платформы, а вторая — из 6 мостоукладчиков, а третья — из переправочно-десантной техники военного типа на грузовых платформах», – говорится в сообщении.

Автодорога Н-21 — автомобильная дорога национального значения на территории Украины (Старобельск — Луганск — Красный Луч — Донецк). Проходит по территории Луганской и Донецкой областей. От Старобельска, дорога проходит через Новоайдар, Луганск, Лутугино, Мало-Николаевку, Ивановку, Красный Луч, Снежное, Торез, Шахтёрск, Зугрэс, Харцызск, Макеевку и заканчивается в городе Донецк. Общая протяжённость — 206,8 км.