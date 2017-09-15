В зоне АТО чаще стали применять легкое и стрелковое вооружение, – Хуг. Новости

В зоне проведения АТО на Донбассе фиксируется уменьшение количества случаев применения тяжелого вооружения при одновременном росте числа обстрелов из легкого и стрелкового на 30%. Об этом сегодня, 15 сентября, в ходе пресс-конференции сообщил первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг

«За неделю мы зафиксировали лишь 8 случаев применения тяжелого вооружения. Для сравнения - за первую неделю августа было 547 таких взрывов. Но насилие продолжается. Мы констатируем постоянное возрастание количества нарушений с применением стрелкового и легкого вооружения. На сегодня этот показатель на 30% больше», – сказал он.

Он также подчеркнул, что Миссия фиксирует увеличение случаев размещения тяжелого вооружения на линии разграничения.

По словам Хуга, за подотчетную неделю зафиксировано 66 таких случаев. «8 на подконтрольных официальному Киеву территориях и 58 - на неподконтрольных. На предыдущей неделе у нас было 11 случаев, 4 - на подконтрольной и 7 на неподконтрольной территории», – пояснил он.

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