Россия чувствует проблемы с финансированием Донбасса, – посол Канады. Новости

Заявлением о возможности разворачивания миротворческой миссии ООН на Донбассе, Россия ищет варианты, так как чувствует определенные проблемы с финансированием этих неподконтрольных украинским властям территорий. Об этом в беседе с «Сегодня» в кулуарах ежегодной конференции Ялтинская европейская стратегия (YES) в Киеве заявил посол Канады в Украине Роман Ващук.

«Я думаю, что экономическая сила Российской Федерации не безгранична. Они чувствуют определенные проблемы с финансированием этих временно оккупированных территорий Донбасса и возможно ищут варианты. Но мы конечно приветствуем всяческую такую щель, которая открывается для возможности разрешения кризиса и создания мирной жизни для украинцев. Но к этому нужно подходить очень осторожно и взвешенно. Дьявол, как всегда, кроется в деталях», – сказал Ващук.

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