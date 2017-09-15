Хуг заявил о новых случаях препятствования работе СММ ОБСЕ. Главная

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ продолжают сталкиваться со случаями препятствования своей деятельности в зоне АТО на Донбассе. Об этом сегодня, 15 сентября, в ходе пресс-конференции сообщил первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг.

«После обновления обязательств соблюдения режима прекращения огня ограничения свободы передвижения продолжаются. В течение недели наблюдателям 12 раз отказывали в доступе в неподконтрольных районах. Препятствования работы миссии приобретают разные формы», – сказал Хуг.

Он подчеркнул, что поскольку функция верификации выполнения сторонами обязательств по отводу вооружения и прекращения огня возложена на миссию СММ ОБСЕ, то «нужна свобода передвижения и стороны обязаны это обеспечить».

Напомним, в первой половине 2017 года представители Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали около 480 случаев препятствования их деятельности. 75% из них - на территории подконтрольной незаконным вооруженным формированиямОб этом говорится в отчете «Ограничение свободы передвижения и другие препятствия в выполнении мандата СММ» за январь – июнь 2017 года, который опубликован на официальном сайте ОБСЕ.

Читайте также: