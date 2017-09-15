В Мариуполе устанавливают остановки европейского образца (Фото). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) по маршруту автобуса 15-а стартовала установка остановок европейского образца с элементами доступности. До конца 2017 года за средства городского бюджета планируют установить 36 таких павильонов, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Среди первых остановок нового архетипа, появившихся в городе, стал павильон у «Автовокзала». Здесь также, как и по ул. 130-й Таганрогской дивизии, есть лавки, урны, доска объявлений и ящик для песка. Находящиеся рядом торговые точки планируют также привести в надлежащий вид.

«Если мы комплексно заходим в остановочные павильоны и занимаемся благоустройством прилегающей территории, то предприниматели, чьи торговые объекты находятся рядом, могли бы проявить свою социальную активность. Строения должны выглядеть соответствующим образом без засилья рекламы», - отметил куратор проекта первый заместитель мэра Александр Голтвенко.

Как рассказал подрядчик работы по установке муниципальных остановок нового образца ведутся согласно графику.