Прокуратура заочно сообщила о подозрении «прокурору генеральной прокуратуры ЛНР». Новости

Прокуратурой совместно с Управлением СБУ в Луганской области сообщено о подозрении очередном так называемом «прокурору генеральной прокуратуры ЛНР». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«Прокуратурой Луганской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом следственным отделом Управления Службы безопасности Украины в Луганской области по факту участия гражданина Украины в деятельности так называемой "генеральной прокуратуры ЛНР" (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины)», - говорится в сообщении.

В прокуратуре сообщают, что досудебным расследованием установлено, что в начале 2015 года житель города Луганска инициировал и предоставил добровольное согласие на назначение его на должность так называемого «начальника следственного отдела следственного Управления по Артемовскому району г. Луганска генеральной прокуратуры "ЛНР"».

Также в ведомстве отмечают, что «занимая указанную должность в незаконно созданном органе исполнительной власти террористической организации "ЛНР", последний осуществляет свою деятельность в пользу указанной террористической организации, совершает действия, направленные на нарушение конституционных прав граждан Украины, проживающих на временно неподконтрольной украинской власти территории Луганской области».

На данный момент следователем по согласованию с прокурором ему заочно сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (участие в террористической организации).